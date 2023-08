PRF registra aumento de ultrapassagens perigosas por veículos pesados em rodovia

Um terço dos acidentes envolvendo veículos pesados são causados por ultrapassagens imprudentes, segundo a PRF / Jornal O Pantaneiro

Cerca de 82 acidentes foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas de MS e cerca de 33% deles foram com o envolvimento de veículos pesados, em 2023. A PRF tem organizado uma força tarefa para tentar reduzir as ultrapassagens perigosas envolvendo, sobretudo, carretas de nove eixos.

“Dos 82 acidentes, 24 foram do tipo saída de pista, o que pode ser causado por uma imprudência de outro condutor não identificada, como por exemplo uma ultrapassagem em locais proibidos”, informa Francinildo.

Outro dado apresentado pela PRF é que, destes 24 acidentes, sete foram causadas por colisão frontal, que também tem como principal causa a ultrapassagem em local proibido, sobretudo em vias com sinalização de faixa continua amarela.

A PRF informa ainda que parte considerável dos acidentes com colisões frontais pode acarretar vítimas fatais, ou em lesões graves.

Ainda conforme o levantamento da polícia, em 2023, foram registrados mais de 660 infrações causadas por ultrapassagens em locais proibidos.

Causas

As operações da PRF tem focalizado a diminuição das ultrapassagens perigosas realizadas por carretas de nove eixos. Já que, segundo a PRF, o tráfego deste tipo de veículo aumentou nos últimos anos na região pantaneira.

O motivo deste aumento dá-se pelo transporte de minério de ferro, que sai do município de Corumbá, com destino de São Paulo, Minas Gerais e para o Porto Paranaguá.

“Então, aumentou bastante o fluxo desse tipo de veículo aqui no nosso trecho foi uns três anos desde o desastre de Brumadinho. Além do fato da seca no Rio Paraguai, que estava muito baixo e as barcas não conseguiam navegar carregando os minérios”, explica Francinildo.

Ainda conforme a PRF, estes dois fatores foram os responsáveis pelo aumento no fluxo de carreta do tipo nove eixos e bitrem no trecho pantaneiro, já que são utilizadas para escoar a produção do minério de ferro oriundo do maciço do Urucum, em Corumbá.

“Aumentou a produção e a extração do minério lá em Corumbá. A previsão é de três vezes mais do que estava sendo produzido no ano passado. Então por isso que aumentou também ainda mais o número de dessas carretas rodando aqui em nosso trecho”, finaliza o instrutor da PRF, Francinildo de Araújo.