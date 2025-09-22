Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 11:39

Cidades

Primavera dos Museus começa nesta segunda-feira

O tema é 'Museus e Mudanças Climáticas'

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 07:54

FCMS

A 19ª Primavera dos Museus começa nesta segunda-feira (22) e vai até domingo (28) em Mato Grosso do Sul, sob o tema 'Museus e mudanças climáticas'. O evento, organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), promove ações como exposições, palestras e oficinas para debater o papel dos museus na conscientização e enfrentamento da crise climática e na preservação do património cultural e natural.

A Fundação de Cultura e o Sistema Estadual de Museus participam com ampla programação em Mato Grosso do Sul, com participação do Museu da Imagem e do Som e do Museu de Arte Contemporânea. A abertura ocorre hoje, a partir das 18h, com uma mesa redonda sobre museus e mudanças climáticas, com Laura Pael, antropóloga e coordenadora do MuArq - Museu de Arqueologia da UFMS, e Fernanda Reverdito, coordenadora do Ponto de Memória 'Casa da Memória Raída'.

Será um evento virtual, transmitido pelo YouTube da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

A Primavera dos Museus é um evento cultural anual promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que ocorre no início da primavera, em setembro. Este evento foi criado com o objetivo de intensificar a relação entre os museus e a sociedade, promovendo a valorização do patrimônio cultural brasileiro.

Durante a Primavera dos Museus, muitas atividades são organizadas por instituições museológicas em todo o país, atraindo um público diversificado e incentivando a participação comunitária.

Os museus participantes oferecem programações especiais que podem incluir exposições temporárias, que apresentam novos acervos ou exploram temas específicos, além de palestras e seminários. As oficinas e workshops são outra atração, proporcionando ao público a oportunidade de aprender ainda mais sobre o tema do evento. As visitas guiadas também são destaque, permitindo que os visitantes tenham uma experiência educativa mais profunda e compreensiva das exposições.

A Primavera dos Museus é uma oportunidade para os museus se conectarem com a comunidade local, aumentando sua visibilidade e reforçando seu papel como centros de preservação e disseminação do conhecimento.

O evento promove a democratização do acesso à cultura, a valorização do patrimônio histórico e o estímulo à educação e à reflexão sobre temas culturais importantes. Com isso, a Primavera dos Museus contribui significativamente para o fortalecimento da relação entre os museus e a sociedade, destacando a relevância dessas instituições na promoção da cultura e do conhecimento.

A crise climática deixou de ser uma ameaça futura para se tornar uma realidade, que redefine paisagens, culturas e modos de vida em todo o planeta. Seus efeitos são sentidos de forma desigual, revelando vulnerabilidades históricas e reforçando a urgência de ações coletivas.

Neste contexto, os museus, vistos como espaços de preservação do passado, significação do presente e projeção do futuro surgem como atores importantes no enfrentamento dessas transformações. A 19ª Primavera dos Museus nos chama, portanto, a refletir sobre como essas instituições podem documentar, pesquisar, educar e intervir nas práticas relacionadas aos impactos ambientais, evidenciando suas conexões com a memória, a justiça e a criatividade humana.

