Primeira dama de MS recebe diretoria do SINPOF/MS para discutir sobre violência contra mulher

Divulgação/ Assessoria

A primeira dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, recebeu nessa quarta-feira, dia 21, o SINPOF/MS (Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses do MS) para discutir sobre temas como violência contra mulher e necessidade de novo concurso para peritos médicos legistas no Estado.

A reunião agendada pelo presidente do Sindicato, Sebastião Renato e o diretor Alberto Grangeiro ainda contou com a presença do perito médico legista, Douglas Britez Godoy, coordenador de divisão do IMOL, na ocasião representando o coordenador-geral de perícias, o perito criminal José de Anchiêta Souza Silva.

Devido à relevância do tema a ser abordado, a primeira dama convidou para a reunião, a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Cristiane S. de Oliveira, o superintendente de Segurança Pública, delegado Tiago Macedo dos Santos e a delegada-geral adjunta da Polícia Civil, Rozeman G. R. de Paula.

Na ocasião foram tratados diversos assuntos voltados ao combate a violência contra a mulher nas suas mais diversas expressões, e como a segurança pública pode otimizar esse atendimento contando com o alto grau de formação acadêmica dos peritos médicos legistas e peritos criminais.

O presidente Sebastião Renato, ressaltou que a violência contra a mulher, muitas vezes, vai além das evidências de lesões, assumindo também aspectos de violência psicológica e patrimonial, e para cada caso, haverá um perito oficial com formação em área específica do conhecimento, que materializará o crime, com provas científicas robustas, assentadas em laudo, que ajudarão em todo o processo até à sentença.

Durante a reunião, foi discutido também o aumento significativo das demandas e a necessidade do Governo do Estado autorizar um novo concurso para peritos médicos legistas, bem como melhorar os subsídios da carreira de perito oficial forense, para não perder em pouco tempo o valioso contingente humano que compõe a Coordenadoria-Geral de Perícias do MS (CGP), que gerou custo ao estado envolvendo concurso e academia, além de possuir expressivo currículo na área de formação profissional.

Segundo o diretor do Sinpof/MS, Alberto Grangeiro, levantamento feito pelo sindicato, estima, nos próximos meses uma perda de 10 a 11% dos novos peritos empossados recentemente que passaram em outros concursos com melhor remuneração.

Já o coordenador de Divisão do IMOL, Douglas Godoy, aponta uma previsão de baixa no efetivo e novas demandas. “Passamos atender em mais três novos locais - Casa da Mulher Brasileira, TJMS e DEPAC - além da sede do IMOL, que gerou novas escalas e ainda temos a previsão de aposentadoria de cerca de sete peritos médicos legistas que se aposentarão”, disse.