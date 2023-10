Primeira noite da Pantaneta transborda em animação e folia

Um oceano de foliões

A primeira noite do principal carnaval fora de época do MS já fez história. Com foliões de diferentes partes do Estado, a avenida mais icônica do Portal do Pantanal transbordou animação e alegria emanada por um oceano de pessoas que aguardaram o ano todo para dançar ao som do trio elétrico na Pantaneta.

O carnaval é fora de época, mas a folia não. Nítido era que o público, formado por pessoas de diferentes faixas etárias, pulou de forma incessável cada música tocada no show que antecedeu o evento principal da noite.

O cantor Matheus Kruz, aqueceu ainda mais o ânimo dos foliões que estavam mais que efervescidos de animação. Com seu repertório musical formado por músicas autorais e de diferentes gêneros, o artista movimentou os foliões que recheavam a Avenida Pantaneta.

Aproveitando o embalo, um grupo de cinco amigos de Bodoquena, Diogo, Vinícius, Tais, Matheus e Murilo, se juntaram com Yuri (de Porto Murtinho) e Kauã (de Miranda), para prestigiar a micareta mais famosa do Estado. Para muitos deles, é a primeira vez que participam da Pantaneta, outros já marcaram presença de forma assídua nas edições anteriores.

Grupo com a maioria de pessoas vindas de Bodoquena para contemplar o show / Foto: O Pantaneiro

“Estou muito animado e a expectativa está lá em cima, o show do Léo Santana vai ser sensacional, mal posso me conter de tanta euforia”, conta Matheus Freire.

A expectativa maior do grupo era, sem dúvida, a atração principal: o cantor baiano, Léo Santana. Os cinco amigos transbordavam uma ímpar animação contagiante.

A foliã, Patrícia, de 23 anos, faz questão de destacar que a alegria de prestigiar um carnaval fora de época como a Pantaneta traz para ela uma alegria indescritível.

“Todo mundo gosta de um carnaval fora de época, traz alegria para todo mundo”, conta, animada.

Junto dela, estava Adriano, que participou de edições do evento desde 2016 e que não esconde que a Pantaneta surpreende-o ano a ano. No mesmo grupo e fantasiada de “Uber”, a Jucieli tinha mais que um motivo para festejar.

Amigos que se uniram para compartilhar e festejar a aniversariante, fantasiada de uber / Foto: O Pantaneiro

Naquela noite, a foliã completou 33 anos e nada melhor que comemorar o aniversário ao som de Léo Santana.

Quem também fez questão de prestigiar a folia e compartilhar de sua alegria, foi o Prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), que destacou a importância que a Pantaneta representa para Aquidauana. Ele lembra que este evento já marcou a história da cidade anos atras e conta que é importante reavivar a divulgação das belezas que o Portal do Pantanal carrega em si.

“A gente está muito feliz com o evento! A ideia é propagandear o nosso município e suas belezas naturais. É uma festa que traz muita gente, muito turista, a gente espera que todos se divirtam muito e com responsabilidade”, afirma com alegria o chefe do executivo municipal.

Odilon também destaca a beleza que a Pantaneta carrega: “é um evento tão bonito, estamos tentando reavivar esta festa que ajudou muito o município anos atrás e que, sem dúvidas, acrescenta muito para o comércio local e para a população aquidauanense”, finaliza.