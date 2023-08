Primeira vinícola de MS gera mais de 150 empregos para a região pantaneira

O Pantanal sul-mato-grossense também é terra de vinho. O distrito de Camisão, em Aquidauana, é berço da primeira vinícola de Mato Grosso do Sul, criada pelo empresário Gilmar França, que colocou a região pantaneira na rota do enoturismo. Terroir Pantanal, é um empreendimento ousado e de sucesso.

A região, conhecida pela Estrada Parque de Piraputanga e suas singulares atrações naturais, agora também é reconhecida pela expansão do turismo e da geração de empregos. Sob a Serra de Maracajú, a vinícola é localizada entre os distritos de Camisão e Piraputanga.

Gilmar França, proprietário do empreendimento, conta que o projeto é fruto de uma década de estudos e pesquisas.

“Ele (o projeto) ficou guardado comigo durante dez anos. Ninguém sabia do projeto. Fiquei dez anos pesquisando, analisando, desenvolvendo esse projeto. Quando ele estava pronto comecei a falar isso para as pessoas”, explica.

Segundo Gilmar, cerca de 10 mil pessoas passaram pela vinícola, no ano passado (2022), de turistas à entusiastas de vinho. França conta que seu objetivo é levar a cultura do Pantanal para o mundo, através do vinho produzido nas terras pantaneiras.

Gilmar França, proprietário do empreendimento - Foto: Ronald Regis

Além disso, a empresa gera 50 empregos fixos e 100 temporários, todos os cargos são ocupados por trabalhadores da região de Piraputanga e Camisão, segundo França.

Jaime Verruck, secretário de estado de Mato Grosso do Sul, acredita que a iniciativa trata-se do “maior empreendimento para fortalecer o turismo da região”. Para ele, a Terroir Pantanal fez com que a Estrada Parque de Piraputanga seja reconhecida também pela vinicultura.

“O desenvolvimento e toda inovação tem um risco, hoje Aquidauana é uma referência na produção de vinho, uma cultura nova para o Estado e Camisão entra no mapa do Brasil em produção de vinho”.

Para o secretário de Estado, o investimento é importante para aumentar o fluxo do turismo na região, além da inserção da cidade em outras rotas de produção.

“É importante Mato Grosso do Sul se inserir nessa cadeia, na cadeia do turismo, na cadeia da produção. Então é uma referência e com certeza já criou uma grande referência para essa região”, pontua.

Jaime conta que a existência da empresa na rota pantaneira é importante para agregar valor e dar visibilidade para a região.

“Então, acho que esse é um trabalho importante, as pessoas começarem a entrar aqui, Aquidauana já é o Portal do Pantanal, quer dizer, vamos passar, tomar um vinho e vamos para o Pantanal”.

Vinícola traz emprego para região pantaneira - Ronald Regis

Ecológica

A empresa tem o projeto de, no futuro, ser uma empresa com o selo de Carbono Neutro. A propriedade se estende por aproximadamente 40 hectares, dos quais uma considerável porção é mantida em seu estado natural.

Mesmo nas áreas onde o vinhedo foi estabelecido, um cuidado especial foi dedicado à preservação de árvores nativas e espécies regionais. A maior parte das terras onde o vinhedo agora prospera antes era ocupada por pastagens.

O Terroir Pantanal se destaca por quatro elementos fundamentais: a presença marcante das araras (o local abriga um autêntico santuário para araras-azuis, vermelhas e canindé), a beleza dos Ipês, a riqueza do arenito da Serra de Maracaju e a essência do Homem Pantaneiro.