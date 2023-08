Primeira vinícola do MS inaugura projeto de construção da sede em Camisão

Aquidauana entra na rota da vinicultura e fortalece a rota de turismo pantaneiro da Estrada Parque de Piraputanga; além de gerar mais de 150 empregos para a região

No último sábado (26), aconteceu a solenidade para a apresentação do projeto e início da construção da sede da primeira vinícola do estado de Mato Grosso do Sul, Terroir Pantanal. A vinícola tem capacidade para produzir 100 mil garrafas por safra, a previsão é que a sede será finalizada em 2024.

A vinícola possui laboratório próprio, com adega para armazenamento de 150 mil garrafas e 120 barricadas de carvalho francês. O evento também foi marcado pelo lançamento do projeto de construção de cabanas para aluguéis de temporada, distribuídos pelos 40 hectares da propriedade.