Primeiro dia de mutirão tem quase 300 agendamentos de exames de carro

Divulgação

Nesta segunda, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) inicia o segundo mutirão de exames práticos. O objetivo da força tarefa é para oportunizar que os alunos com processos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) iniciados entre 2019 e 2022 possam fazer o exame prático antes de expirar o prazo estabelecido pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito), de 31 de dezembro de 2023.

Serão 148 exames pela manhã e 145 exames à tarde, todos da categoria B. Mesmo com boa adesão, 167 vagas ficaram abertas neste primeiro dia de mutirão em Campo Grande.

Na terça e quarta-feira, o Detran-MS disponibilizou 1.110 vagas e os agendamentos ainda estão abertos. Os exames devem ser agendados pelos Centro de Formação de Condutores.

No primeiro mutirão foram abertas 865 vagas, sendo 400 no primeiro dia, e 465 no segundo dia. Foram preenchidas 90% das vagas.

“Diante da demanda represada da pandemia e mais os processos iniciados em 2023, o mutirão de atendimento foi uma forma que o Detran encontrou de possibilitar que esses candidatos se organizem junto aos CFCs para fazerem o exame prático”, avalia Lina Zeinab, chefe da Divisão de Exames.

Outra medida adotada pelo Detran-MS para suprir a demanda represada da pandemia, é a realização de exames práticos também aos sábados. Desde junho, o Detran tem disponibilizado uma média de 200 vagas para os CFCs (Centros de Formação de Condutores).