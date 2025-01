Primeiro final de semana do ano começa com sol e possibilidades de chuvas

O Pantaneiro

A previsão do tempo para a primeira sexta-feira (3) de 2025 é de sol com altas temperaturas, porém ao longo do dia existe a possibilidade de um aumento da nebulosidade e de chuvas de intensidade fraca a moderada. Há, ainda, previsão de acumulados de chuvas significativos, que podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas.

De acordo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), esta situação meteorológica ocorre devido à aproximação e o avanço de uma frente fria, aliada a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 26°C e 32°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado.

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste esperam-se mínimas entre 23°C e 26°C e máximas entre 27°C e 31°C. Já nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 33°C. Na Capital, são esperadas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 26°C e 28°C.

O domingo (5), em grande parte do Estado, a previsão indica predomínio de sol e variação de nebulosidade. Nas regiões Centro-Norte, Pantaneira e Bolsão há possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada devido ao avanço da frente fria. Não descarta-se que,pontualmente, possam ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18°C e 22°C e máximas entre 31°C e 35°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste esperam-se mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 31°C e 34°C. Já nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 30°C e 33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 29°C e 31°C.