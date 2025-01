Primeiro leilão do Detran-MS de 2025 tem 180 lotes de veículos

Assessoria, Detran-MS

O primeiro leilão de 2025 do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) já está em andamento. O certame na modalidade online oferta 180 lotes de veículos para circulação, 64 lotes de sucata aproveitável e 01 lote de material ferroso caracterizado como inservível.

Entre os lotes de veículos conservados para circulação, está o Renault Logan Life 10MT, motor flex, branco e ano modelo 2020/2021. O lote dele é o número 6 com lance inicial no valor de R$ 11.518,00.

Outro veículo para circulação que promete ser disputado, é o lote 113. Trata-se de uma Yamaha YBR 150 Factor ED ano modelo 2023/2024 na cor preta. A motocicleta possui painel digital com LED, assento amplo e macio, e uma posição de pilotagem ergonômica. O lance inicial dela é de R$ 3.543,00.

A avaliação presencial dos lotes será na segunda-feira (13) e terça-feira (14) no Pátio da Pmax, que fica em Campo Grande, na Rua Gigante Adamastor, nº. 16, Jardim Santa Felicidade. A visitação será das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

A leiloeira oficial deste certame é Cecilia Delzeir Leilões, e todos os lotes podem ser conferidos no portal oficial. Para efetuar lances os interessados deverão acessar previamente o site no endereço eletrônico: www.ceciliadelzeirleiloes.com.br e fazer cadastro gratuitamente.

Conforme o edital o certame será encerrado na quarta-feira (15), com períodos diferentes para cada modalidade e horário de Brasília. No horário de Mato Grosso do Sul, encerra às 15h o leilão de veículos para circulação, às 10h o de sucata inservível, e às 9h o de sucata aproveitável.