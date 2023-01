Processo seletivo da Justiça Federal tem vagas de estágio em 7 municípios de MS

O processo seletivo é para formação de cadastro reserva / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio para estudantes do ensino médio e do ensino superior na Justiça Federal de Mato Grosso do Sul (JFMS).

As vagas são para Campo Grande, Naviraí, Coxim, Ponta Porã, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. O processo seletivo é para formação de cadastro reserva.

Os candidatos selecionados do ensino médio vão receber bolsa de R$ 502,00. Para os estagiários do ensino superior, a bolsa será de R$ 705,00. Os selecionados receberão ainda auxílio-transporte de R$ 8,60 por dia estagiado presencialmente.

A jornada diária será de 4 horas, sendo 20 semanais, em horário a ser previamente estabelecido, de comum acordo, com o gestor da unidade e respeitado o turno escolar do estudante.

As vagas de ensino médio são para Campo Grande. Podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados e com frequência no ensino médio, devendo comprovar, à época do início do estágio, estar cursando no máximo o 2º ano e ter completado 16 anos de idade.

As vagas de ensino superior são para os acadêmicos de Direito em Campo Grande, Naviraí, Coxim, Ponta Porã, Dourados, Três Lagoas e Corumbá; para os acadêmicos de Administração em Campo Grande, Dourados e Corumbá; para os acadêmicos de Engenharia Civil, Psicologia e cursos relacionados à área de Tecnologia da Informação em Campo Grande.

Para os cursos anuais, com duração de 4 anos, os estudantes deverão comprovar, à época do início do estágio, estar cursando do 1º ao 3º ano. Para os cursos com duração de 5 anos, o candidato deve estar cursando até o 4º ano.

Para os cursos semestrais, os estudantes deverão comprovar, à época do início do estágio, estar cursando no máximo o 5º semestre no caso dos cursos com duração de 8 semestres, e até o 7º semestre no caso dos cursos com duração de 10 semestres.

Serão reservados 10% do total de vagas aos candidatos com deficiência, mediante laudo médico, e 30% para os estudantes negros (de cor preta ou parda), mediante autodeclaração, no ato da inscrição.

Inscrição

As inscrições são gratuitas e realizadas somente pelo site www.superestagios.com.br até o dia 12 de fevereiro. Basta acessar a página de processos seletivos ou clicar aqui.

Os candidatos devem consultar o edital completo antes de realizar a inscrição. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail super.ms@superestagios.com.br ou pelo telefone (67) 3211-2022 e (67) 99263-9415 (Whatsapp).

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado exclusivamente na modalidade online, no dia 17 de fevereiro. Para o nível médio, a prova terá 30 questões objetivas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-matemático, Conhecimentos Básicos de Informática e Conhecimentos Gerais.

Para o nível superior, a prova terá 30 questões objetivas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-matemático, Conhecimentos Gerais e Específicos.

O candidato que não tiver dispositivo eletrônico para a realização da prova deverá, no dia da inscrição do certame, comunicar por e-mail à Super Estágios, que avaliará a situação e auxiliará o candidato