Procon-MS lança pesquisa inédita sobre direitos do consumidor

Kleber Clajus

O questionário, dividido em blocos temáticos, estimula reflexões sobre o acesso a direitos, o suporte prestado pelos Procons e inclui recortes específicos para mulheres, pessoas negras e indígenas.

O Procon de Mato Grosso do Sul realiza, até o dia 8 de setembro, sua primeira ação conjunta com o Colegiado Nacional de Procons Estaduais. A iniciativa busca avaliar o nível de conhecimento dos consumidores sul-mato-grossenses sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conforme o secretário-executivo do Procon-MS, Angelo Motti, a pesquisa é uma forma de ouvir a população, aprimorar serviços e fortalecer políticas públicas voltadas à defesa do consumidor. A ação também celebra os 35 anos do CDC, promulgado em 11 de setembro de 1990. Os resultados devem ser divulgados na mesma semana da data comemorativa.

Vinculado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o Procon-MS ocupa a secretaria-executiva do Colegiado Nacional de Procons Estaduais, criado em maio deste ano. O fórum tem como missão fortalecer o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, modernizar plataformas digitais, ampliar o atendimento em municípios menores e oferecer suporte técnico aos Procons locais.

Segundo o presidente do colegiado e diretor-executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho, a criação do grupo busca “sistematizar as demandas dos municípios, que estão na linha de frente do atendimento, garantindo mais representatividade junto ao Legislativo e às entidades de classe, em prol de um ambiente de negócios equilibrado e organizado”.

Para participar da pesquisa, acesse: tinyurl.com/3te8ux4e

