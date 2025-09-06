Acessibilidade

06 de Setembro de 2025 • 08:35

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Procon-MS lança pesquisa inédita sobre direitos do consumidor

A ação também celebra os 35 anos do CDC, promulgado em 11 de setembro de 1990

Redação

Publicado em 06/09/2025 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Kleber Clajus

O Procon de Mato Grosso do Sul realiza, até o dia 8 de setembro, sua primeira ação conjunta com o Colegiado Nacional de Procons Estaduais. A iniciativa busca avaliar o nível de conhecimento dos consumidores sul-mato-grossenses sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O questionário, dividido em blocos temáticos, estimula reflexões sobre o acesso a direitos, o suporte prestado pelos Procons e inclui recortes específicos para mulheres, pessoas negras e indígenas.

Leia Também

• Procon-MS realiza seminário sobre inclusão no mercado de consumo

• Procon MS aponta variação de até 20% nos combustíveis em Campo Grande

• Procon e Prefeitura de Anastácio orientam indígenas sobre tarifa social de luz

Conforme o secretário-executivo do Procon-MS, Angelo Motti, a pesquisa é uma forma de ouvir a população, aprimorar serviços e fortalecer políticas públicas voltadas à defesa do consumidor. A ação também celebra os 35 anos do CDC, promulgado em 11 de setembro de 1990. Os resultados devem ser divulgados na mesma semana da data comemorativa.

Vinculado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o Procon-MS ocupa a secretaria-executiva do Colegiado Nacional de Procons Estaduais, criado em maio deste ano. O fórum tem como missão fortalecer o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, modernizar plataformas digitais, ampliar o atendimento em municípios menores e oferecer suporte técnico aos Procons locais.

Segundo o presidente do colegiado e diretor-executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho, a criação do grupo busca “sistematizar as demandas dos municípios, que estão na linha de frente do atendimento, garantindo mais representatividade junto ao Legislativo e às entidades de classe, em prol de um ambiente de negócios equilibrado e organizado”.

Para participar da pesquisa, acesse: tinyurl.com/3te8ux4e

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Renda

Aldeias de Miranda recebem cursos de costura e de mandioca

Cidades

Ouvidoria de Jardim recebe denúncias, sugestões e reclamações

Cidades

Tráfego de caminhões é proibido na ponte Laudejá em Bonito

Motorista morre em capotamento na BR-419 perto da ponte do Pirainha 

Ponte Binacional da Rota Bioceânica atinge 75% de execução

Motoboy sofre queda na ponte da "Pinguela" em Aquidauana

Cidades

Jovem de Bodoquena representará o Brasil em festival de cinema em Paris

Publicidade

Cidades

Jardim decreta corte de gastos para manter equilíbrio fiscal

ÚLTIMAS

Social

Campanha reforça importância de acolher crianças mais velhas em MS

Setembro inicia com a lei que instituiu a Semana de Incentivo à Adoção Tardia

Saúde

Anastácio recebe equipamentos de mobilidade para pacientes da Saúde

A iniciativa faz parte de um programa do Governo do Estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo