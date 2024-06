Procon-MS promove evento de prevenção a golpes em idosos

Prevenção a golpes financeiros, conscientização sobre direitos e gestão de finanças pessoais são temas de painéis dedicados ao público 60+ realizados, nesta sexta-feira (28), no auditório do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), em Campo Grande.

O evento, promovido pela instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), tem inscrições gratuitas para dois horários, às 7h30 e 13h30. Ele integra as ações da campanha Junho Prata, de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa e conscientização sobre seus direitos.

Durante os dois períodos o delegado titular da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), Reginaldo Salomão, apresenta ‘Orientações para Prevenção de Golpes Financeiros’, enquanto representantes do Procon/MS, Defensoria Pública e do Conselho Estadual da Pessoa Idosa destacam o ‘Contexto de Atuação de Atendimento aos Direitos dos 60+’.

Ainda na programação o palestrante Luis Serrano aborda ‘Como a Gestão Financeira pode trazer Felicidade e Equilíbrio Para Sua Vida’. Dentre os tópicos a serem apresentados estão a identificação do perfil financeiro, análise de gastos e planejamento para poupar e investir.

Serrano é graduado em Ciências Contábeis pela Univem (Centro Universitário Eurípides de Marilia), especialista em Controladoria e Finanças pela UNB (Universidade de Brasília), MBA em Gestão Empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e em Desenvolvimento Gerencial pelo IBMEC.

São parceiros do evento a Defensoria Pública, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa e a Decon.

Serviço

Priorizando Direitos 60+

Inscrições: https://tinyurl.com/m6w39pxf

Data: 28/06/2024

Horários: 7h30 / 13h30

Local: Procon/MS – Rua Padre João Crippa, 3115, Bairro São Francisco.