Produtores de Dois Irmãos do Buriti serão beneficiados com Sistema de Inspeção Municipal

Reunião ocorreu em Campo Grande / Caroline Maldonado/ CG News

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, presidente Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul, assinou na quarta-feira, dia 24, a resolução que determina regras para o SIM (Sistema de Inspeção Municipal) voltado aos POA (Produtos de Origem Animal), que compõem os cinco municípios do pacto.

Com isso, serão beneficiados mais de 2 mil produtores das cidades de Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari. Os produtos receberão um selo para comercializar nas cidades. O texto que prevê as regras será publicado no Diário Oficial nos próximos dias.

Conforme o Campo Grande News, os prefeitos e representantes dos municípios acertaram os últimos detalhes para a redação de um contrato, para juntos comprarem uma usina móvel de pavimentação asfáltica e uma pá carregadeira para produção própria, que vai gerar economia de 35%, segundo o diretor-executivo do consórcio, Vanderlei Bispo.

Investimentos

A usina custará R$ 5 milhões. Campo Grande investirá 80% do total, o equivalente a aproximadamente R$ 4 milhões. Jaraguari entra com R$ 125,2 mil, Sidrolândia com R$ 494 mil, Terenos com R$ 224,1 mil e Dois Irmãos do Buriti com R$ 156,6 mil.

Além disso, o consórcio estuda locar uma usina para utilizar enquanto a compra não acontece. Isso vai depender da demanda de cada cidade. Cada prefeito ficou de informar os valores que podem investir na locação para então ser feito o estudo de viabilidade.

“A Capital abre as portas para legalizar o que já existe, porque temos vários produtores que trazem seus produtos. Isso vem ao encontro daquilo que temos como objetivo, que é estimular e apoiar os produtores”, comentou a prefeita Adriane Lopes.

Além da prefeita de Campo Grande, participaram do encontro os prefeitos de Jaraguari, Edson Nogueira; de Dois Irmãos do Buriti, Wlademir Volk; de Terenos, Henrique Budke; e o diretor executivo do consórcio, Vanderlei Bispo. A prefeita de Sidrolândia Vanda Camilo justificou a ausência.