Produtores passam por qualificação em produção de pão e aquisição de alimentos

Familiares durante aula pela manhã / (Foto: Divulgação)

A Superintendência de Agricultura Familiar de Corumbá começou nesta quarta-feira (8) o módulo teórico do curso de produção de pães e salgados para produtores familiares dos assentamentos rurais corumbaenses.

A qualificação, em parceria com o Senar/MS, é uma oportunidade para apresentar aos trabalhadores sobre as normas na produção de pães que possam integrar os programas públicos de aquisição de alimentos, como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o próprio PAA Municipal (Programa de Aquisição de Alimentos Municipal).

“Nosso objetivo, com esse curso, é padronizarmos a produção de pães para que possam integrar os programas sociais. O PNAE tem uma padronização, exige o pão individual para a criança e de 80 gramas, por exemplo. Estamos capacitando nossos produtores familiares para a entrega no padrão exigido pelo PNAE e PAA Municipal”, explicou o superintendente de Agricultura Familiar, Eder Fatah, que acompanhou o início do curso junto com os técnicos da Superintendência, Márcia Diniz e José Olegário Pereira.

De acordo com o superintendente, a iniciativa atende orientação do prefeito Marcelo Iunes para garantir, aos produtores familiares, acesso às ações que atendam desde a produção até a comercialização dos produtos. “O prefeito orienta que a Superintendência dê resultados em ações aos produtores dos assentamentos rurais de Corumbá e isso implica, diretamente, no incentivo a diversidade na produção, com a referida capacitação”, destacou Eder.

Além de oferecer orientações sobre as exigências para participação nos programas públicos de aquisição de alimentos e cumprimentos de normas de educação alimentar, nutrição e higiene, o curso também se configura numa “alternativa de geração de renda e forma de valorização e inserção da mulher na produção do campo”, completou o superintendente de Agricultura Familiar. O curso tem participação de 16 produtores familiares, mais de 90% são mulheres.

A técnica da agroindústria do Senar, Taís Regina Piassoli Sanagiotto, ressaltou que a qualificação realizada no assentamento Taquaral, que tem duração de três dias (manhã e tarde), vai “padronizar as receitas às normas técnicas de programas sociais como o PNAE. Vamos auxiliar para que possam entregar”, afirmou. O instrutor do curso é o técnico do Senar, Jeferson Luís gazeta.

“É um curso de suma importância para nós, mulheres da agricultura familiar e produtoras rurais. Nos capacitando vamos ter a possibilidade de atender aos pedidos, de acordo com as normas técnicas exigidas e atingir vários programas e ampliar nossa fonte de renda familiar”, disse Valéria Gaiola, produtora rural familiar do assentamento Mato Grande que há 17 anos trabalha com produção de queijos, leites, iogurtes, doces e pães de fermentação caseira.