Professor morre em grave acidente na BR-359

Professor morreu na colisão / Edição MS

O professor de educação física Thiago Eloy morreu em grave acidente entre dois carros noite deste sábado, 2, na BR-359, em Coxim.

Segundo informações do Edição MS, ele dirigia um GM Celta que bateu de frente com uma GM Meriva. Eloy estava em Alcinópolis e voltava para Coxim, onde participaria do aniversário de 90 anos da avó materna, ainda ontem. As informações foram confirmadas pelo site local Edição MS.

Nas redes sociais, a tristeza toma conta de Coxim. Eloy era muito querido, mantinha muitas amizades na cidade, ainda conforme o Edição MS.

Durante a pandemia ele perdeu o irmão, Mauro Júnior, para o Coronavírus. A família é muito conhecida na região. O pai dos meninos, Mauro Batista, foi oficial de Justiça por muitos anos em Coxim, até se aposentar.

Ainda segundo o portal, no Meriva, sentido Alcinópolis, estava a família do turismólogo de Coxim Ariel Albrecht. Ele, a esposa e os filhos sofreram ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Regional Álvaro Fontoura fora de perigo.