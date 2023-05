Programa para famílias já prestou mais de 400 atendimentos em Miranda

O Serviço de Atenção Básica à Família realizou o atendimento de 400 famílias mirandenses nos bairros, com serviços itinerantes das secretarias municipais de Assistência Social e Trabalho e de Saúde.

Implantado a cerca de dois meses o Programa de Atenção Básica à Família já esteve nos bairros Maria do Rosário e nos bairros altos, levando serviços do Cadastro Único (CadÚnico), orientações na área de assistência social, controle das carteirinhas de vacinação, acompanhamento com nutricionista, entre outras ações.

O atendimento itinerante nos bairros é realizado para levar até perto das casas das pessoas os serviços relacionados ao Programa Bolsa Família, realizado por meio do Paif (Programa de Atenção Integral à Família).

Durante os encontros a equipe do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) destaca aos beneficiários do Bolsa Família a importância destes cumprirem as condicionalidades para continuarem no programa, tais quais a exigência de manter a frequência das crianças na escola, entre outros itens que as famílias precisam cumprir para continuarem recebendo os benefícios sociais.

Com o trabalho, a prefeitura visa estar mais próxima das famílias, ajudando a diminuir a desagregação familiar, fortalecendo o vínculo entre os membros das famílias para promover a proteção de entes mais vulneráveis, como crianças e as mulheres.