Programa Povo das Águas leva atendimento a comunidades do Baixo Pantanal

Projeto leva atendimento médico para a comunidade ribeirinha / Foto: Clóvis Neto/Arquivo PMC

A Prefeitura de Corumbá inicia, neste domingo (7), mais uma edição do Programa Social Povo das Águas, com atendimentos itinerantes voltados aos ribeirinhos da região do Baixo Pantanal. A ação acontece até sexta-feira (12) e é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Durante o período, uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação levará diversos serviços públicos essenciais a comunidades de difícil acesso. Além de consultas e orientações, também serão realizados atendimentos sociais, entrega de benefícios eventuais e ações de desenvolvimento comunitário.

A programação começa no dia 7, com atendimento no Porto Formigueiro, das 14h às 17h, na Casa da Dona Fátima. Na segunda-feira, dia 8, a equipe estará no Porto da Manga, com serviços no Hotel Sonetur das 7h30 às 12h.

Na terça-feira, dia 9, os atendimentos serão feitos na Escola Municipal Rural Polo Porto Esperança, em Porto Esperança, das 7h30 às 12h. A comunidade de Forte Coimbra será atendida na quinta-feira, dia 10, na Escola Municipal Ludovina Portocarrero, das 7h30 às 11h30.

O cronograma se encerra na sexta-feira, dia 11, no Porto Morrinho. Os atendimentos serão realizados no Pesqueiro da Odila, das 7h30 às 13h.

Criado em 2009, o Programa Povo das Águas tem como objetivo ampliar o acesso da população ribeirinha a políticas públicas e serviços essenciais, fortalecendo os vínculos sociais e promovendo cidadania. Amparado pela Lei Municipal nº 2.263/2012, o programa representa o esforço da gestão municipal em alcançar as comunidades mais isoladas do Pantanal sul-mato-grossense com dignidade e atenção integral.

