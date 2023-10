Programa recolhe quase 2 mil litros de óleo de cozinha em Bonito

Litros de óleo para descarte / Divulgação

Concurso de “Olho no Óleo” encerrou na última segunda-feira, 23, com participação das escolas de Bonito. Foram recolhidos 1.763,6 litros de óleo de cozinha.

Segundo a prefeitura, a ação é uma atividade complementar do Programa de Educação Ambiental realizado em parceria com o Grupo Praia Parque, Estrela do Formoso e com o apoio da SANESUL.

O objetivo do concurso é o trabalho coletivo e, consequentemente, a reflexão sobre a quantidade de óleo que utilizamos no dia a dia e que, por sua vez, quase sempre é descartado incorretamente.

As três primeiras turmas que mais arrecadassem óleo seriam as contempladas com um Day-use na Praia da Figueira, no Balneário Estrela do Formoso e um passeio na Gruta do Lago Azul.

Confira o resultado:

1° lugar: 5º ano “A” – Escola Municipal João Alves de Arruda com 500,8 litros (Praia da Figueira)

2° lugar: 5º ano – Escola Municipal Rural Prof. Francisco A. C. Ferreira com 329 litros (Estrela do Formoso)

3° lugar: 5º ano – Escola Municipal Profa. Izaura Pinto Guimarães com 207 litros (Gruta do Lago Azul)

4º lugar: 5º ano – Escola Municipal João Alves da Nóbrega com 199,8 litros

5º lugar: 7º ano – Escola Municipal Rural Prof. Francisco A. C. Ferreira com 176 litros

6º lugar: 6º ano – Escola Municipal Profa. Durvalina Dornelles Teixeira com 146 litros

7º lugar: 6º ano – Escola Municipal Rural Prof. Francisco A. C. Ferreira com 105 litros

8º lugar: 5º ano “B” – Escola Municipal João Alves de Arruda com 100 litros.