11 de Novembro de 2025 • 21:57

Cidades

Programa Regulariza Bonito oferece descontos para quitar débitos

Contribuintes têm até 30 de dezembro para aderir e evitar protestos em cartório

Publicado em 11/11/2025 às 18:05

Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito lançou o Programa Regulariza Bonito, que oferece condições especiais para quitação de débitos municipais até o dia 30 de dezembro de 2025. A iniciativa busca facilitar a regularização de pendências e incentivar os contribuintes a manterem suas obrigações em dia.

O programa concede descontos sobre multas e juros, conforme a forma de pagamento escolhida:

  • Pagamento à vista: 100% de desconto;
  • Parcelamento em até 6 vezes: 90% de desconto;
  • Parcelamento de 7 a 12 vezes: 80% de desconto;
  • Parcelamento de 13 a 24 vezes: 60% de desconto.
  • A prefeitura alerta que os débitos não regularizados poderão ser protestados em cartório após 30 dias do recebimento da notificação, podendo gerar restrições e custos adicionais ao contribuinte.

Os interessados devem procurar o setor responsável na prefeitura ou entrar em contato pelos telefones (67) 3255-3920 e (67) 99240-1656 para mais informações.

