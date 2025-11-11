Programa Regulariza Bonito oferece descontos para quitar débitos

Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito lançou o Programa Regulariza Bonito, que oferece condições especiais para quitação de débitos municipais até o dia 30 de dezembro de 2025. A iniciativa busca facilitar a regularização de pendências e incentivar os contribuintes a manterem suas obrigações em dia.

O programa concede descontos sobre multas e juros, conforme a forma de pagamento escolhida:

Pagamento à vista: 100% de desconto;

Parcelamento em até 6 vezes: 90% de desconto;

Parcelamento de 7 a 12 vezes: 80% de desconto;

Parcelamento de 13 a 24 vezes: 60% de desconto.

A prefeitura alerta que os débitos não regularizados poderão ser protestados em cartório após 30 dias do recebimento da notificação, podendo gerar restrições e custos adicionais ao contribuinte.

Os interessados devem procurar o setor responsável na prefeitura ou entrar em contato pelos telefones (67) 3255-3920 e (67) 99240-1656 para mais informações.

