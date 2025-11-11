Programa Regulariza Bonito oferece descontos para quitar débitos

Contribuintes têm até 30 de dezembro para aderir e evitar protestos em cartório
Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito lançou o Programa Regulariza Bonito, que oferece condições especiais para quitação de débitos municipais até o dia 30 de dezembro de 2025. A iniciativa busca facilitar a regularização de pendências e incentivar os contribuintes a manterem suas obrigações em dia.
O programa concede descontos sobre multas e juros, conforme a forma de pagamento escolhida:
Os interessados devem procurar o setor responsável na prefeitura ou entrar em contato pelos telefones (67) 3255-3920 e (67) 99240-1656 para mais informações.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
Serviço realizado pela Agesul, em parceria com o Governo do Estado, garante mais segurança e mobilidade na região
Serviços
Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos
Evento
Evento acontece dia 15 de novembro com gastronomia e cultura pantaneira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS