Programa vai capacitar agentes de saúde sobre uso correto da rede de esgoto

Com o objetivo de aprimorar os indicadores de saúde e conscientizar a população sobre o uso correto das redes coletoras de esgoto, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) lançará em julho um programa de capacitação destinado aos agentes comunitários de saúde nos 68 municípios sob sua concessão.

O programa terá início no dia 2 de julho, em Ponta Porã, graças à iniciativa do gerente da unidade regional, Célio Poveda Filho. A cerimônia de abertura será realizada às 7h30 no auditório do Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã Miguel Gomez.

O evento contará com a participação do presidente da Ambiental MS Pantanal, Paulo Antunes, que apresentará detalhes sobre o programa a cerca de 200 agentes comunitários de saúde. O diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, representará o diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio, durante o treinamento.

Além da Ambiental MS Pantanal, que foi contratada pela Sanesul para gerir o sistema de esgotamento sanitário do Estado por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada), o programa também conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Porã.

Célio Poveda Filho explicou que, devido à elevada cobertura de esgoto em Ponta Porã, que atinge 93,13% da população, o programa de capacitação terá um impacto significativo na comunidade.

Ele destacou que este é o primeiro evento focado em preparar multiplicadores para promover o uso adequado das redes de esgoto, o que resultará em uma redução dos custos de manutenção e uma melhora na imagem da empresa.

Pela importância da iniciativa de Poveda, a programação envolvendo agentes comunitários de saúde deve ser estendida para outras unidades consumidoras da Sanesul, que atende 68 municípios de MS.

A secretária municipal de Saúde, Marcela Potrich Peluffo Santos, destaca a importância do evento, que reunirá autoridades e todos os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias para disseminar informações vitais à população e fortalecer o sistema de saúde no município.

Indicadores de extravasamento

“O objetivo é melhorar nossos indicadores internos de extravasamento, reduzir as reclamações na Ouvidoria e, consequentemente, melhorar a saúde dos munícipes, já que esgoto não tratado pode causar diversas doenças e a proliferação de vetores,” afirmou Poveda.

Indicadores de extravasamento, a que Poveda se refere, são métricas usadas para detectar e medir a ocorrência de vazamentos em sistemas de tubulação, como redes de abastecimento de água, por exemplo. Eles ajudam a identificar perdas e falhas no sistema, permitindo a tomada de medidas corretivas para evitar desperdícios, reduzir custos e proteger o meio ambiente.

Ele ressaltou a importância do uso correto das redes coletoras de esgoto para evitar impactos ambientais negativos, especialmente durante o período de chuvas, quando é fundamental redobrar os cuidados.

A Sanesul alerta que o lançamento de água da chuva na rede de esgoto é ilegal e gera prejuízos ao meio ambiente. É essencial que a população evite descartar lixo no vaso sanitário e óleo de fritura na pia para prevenir o entupimento das redes e o retorno do esgoto às residências.

A companhia adverte que residências, estabelecimentos comerciais e indústrias não devem despejar água pluvial na rede de esgoto, pois os sistemas não são projetados para lidar com grandes volumes de chuva. Essa prática pode causar entupimentos, refluxo de esgoto nas vias públicas e imóveis, e danos ao sistema de coleta e às ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto).

Por meio dessa capacitação, espera-se que os agentes de saúde se tornem multiplicadores das boas práticas de uso das redes de esgoto, contribuindo para a melhoria da saúde pública e a preservação do meio ambiente em Ponta Porã e demais municípios atendidos pela Sanesul.