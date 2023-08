Programa vai usar inteligência de dados para apoiar desenvolvimento dos municípios

Para reduzir as desigualdades regionais e melhorar a vida das pessoas, o Governo de Mato Grosso do Sul está criando um programa que vai levar ações e recursos para os municípios.

A intenção é criar uma radiografia dos municípios em cada setor para atacar os problemas de forma cirúrgica. Com o objetivo de identificar as necessidades de cada cidade nas áreas de saúde e educação e conhecer o ambiente de negócios, a gestão estadual assinou um convênio com o Sebrae/MS (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), publicado nesta quarta-feira (9).

Na saúde, a análise de dados ajudará a identificar padrões e tendências, permitindo um planejamento mais eficaz de recursos, melhoria no atendimento e uma resposta mais rápida a surtos e epidemias.

Já na educação, o uso de dados pode auxiliar na identificação de lacunas de aprendizagem, possibilitando intervenções personalizadas e aprimoramento do ensino. E as informações sobre ambiente de negócios será usada para fomentar a geração de mais empregos e melhorar a renda das pessoas.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, explicou que o governo vai usar a inteligência de dados para apoiar o desenvolvimento dos municípios. “O objetivo é melhorar a vida das pessoas por meio de políticas públicas efetivas. O Programa Municipalismo Ativo vai apoiar o desenvolvimento local e fazer uma gestão orientada”.

Secretário-adjunto de Governo e Gestão Estratégica, Frederico Felini, explica que os 79 municípios de Mato Grosso do Sul poderão aderir ao Programa Municipalismo Ativo, que contará com um portal. “As prefeituras terão a oportunidade de colocar os projetos delas nesse endereço eletrônico. A adesão não terá custo para os municípios e a participação deles vai ampliar a possibilidade de conseguir investimentos do Estado”, disse.

A análise de dados também pode otimizar o planejamento urbano, auxiliando na identificação de áreas de maior necessidade e na alocação eficiente de recursos para melhorias em transporte, saneamento e serviços públicos essenciais.

O Programa Municipalismo Ativo será um trabalho de cooperação entre Governo do Estado, Sebrae e os Municípios do Mato Grosso do Sul para solucionar desafios através de uma estratégia de inteligência de dados com foco na melhoria dos indicadores nos territórios, gestão de resultados e desenvolvimento territorial.