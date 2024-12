Projeto Estudante no Controle premia escolas de MS

Bruno Rezende, Governo de MS

Transformar a escola em um ambiente mais acolhedor, inspirar outros alunos e deixar um legado. Esse foi o desafio aceito por estudantes que participaram do Projeto Estudantes no Controle 2024, uma iniciativa da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED).

A cerimônia de premiação, que destacou as 15 escolas vencedoras, aconteceu nesta quarta-feira (11), no Bioparque Pantanal, e contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel, acompanhado da primeira-dama Mônica Riedel.

“Essa atitude dentro da escola vai ficar para a vida de vocês. Na convivência, na formação de equipe, na liderança, vão sair da escola levando isso. Vocês são líderes, protagonistas da vida de vocês, tem um estado fantástico pela frente, tem conquistas a serem feitas, vocês podem ser o que quiserem e vão chegar lá”, ressaltou o governador.

Com inspiração nos versos do poeta Manoel de Barros e na trajetória da ambientalista Neiva Guedes, a Escola 26 de Agosto, que revitalizou a biblioteca e o laboratório de ciências, ficou em 1º lugar.

"Eu amei participar porque a gente deixa uma marca na escola. Agora, quando vejo os colegas lendo e aproveitando o espaço, sinto uma alegria enorme. Dá mais vontade de cuidar”, conta a estudante Taysa Aparecida.

Nesta edição, o projeto, criado em 2018, alcançou um número recorde de inscrições, com 115 escolas disputando as 100 vagas disponíveis. O empenho dos participantes foi destacado pelo Secretário Estadual de Educação, Helio Daher.

“O grande brilho dos estudantes do controle é a criatividade. É a capacidade que vocês estão tendo de mostrar para a população, de mostrar para a sociedade, que além de entender os seus direitos, vocês sabem os seus direitos como cidadãos. Parabéns, vocês são um tipo de muito orgulho para nós”, disse o secretário.

Um dos momentos mais emocionantes foi quando o estudante Andrei da Silva, da Escola Estadual Professora Eufrosina Pinto, em Terenos, subiu ao palco para representar todos os alunos e compartilhar o sentimento de participar do projeto. Junto com seus colegas, ele desenvolveu um jardim sensorial, promovendo a inclusão dos alunos da educação especial.

Confira todas as ganhadoras:

1 - EE 26 de Agosto. Campo Grande

Revitalização da biblioteca, pinturas nas portas dos banheiros com frases motivacionais e restauração da parede do fundo do laboratório.

R$ 25.250,00

2 - EE Eduardo Perez. Terenos

Horta com acessibilidade e espaço de socialização e leitura (pergolado).

R$ 22.000,00

3 - EE Maria Leite. Corumbá

Revitalização da biblioteca, construção do espaço positivo, fichas de almoço e nova área de socialização.

R$ 19.500,00

4 - EE São José. Campo Grande

1ª Mostra de Ciência da Escola Estadual São José, revitalização da biblioteca escolar e pintura da quadra poliesportiva.

R$ 17.000,00

5 - EE Vespasiano Martins. Sidrolândia

Construção da quadra de areia integrada com ambiente de convivência.

R$ 15.000,00

6 -EE Waldemir Barros da Silva. Campo Grande

Construção de espaço de convivência e socialização.

R$ 13.250,00

7 -EE Aracy Eudociak. Campo Grande

Paisagismo da área de convivência.

R$ 12.500,00

8- EE Profª Brasilina Ferraz Mantero. Campo Grande

Construção da sala de estudos. R$ 11.750,00

9 - EE Profª Vânia Medeiros Lopes.Glória de Dourados

Projeto que valoriza o ensino de história e cultura indígena e afro-brasileira

R$ 11.000,00

10 - EE José Alves Ribeiro. Rochedo

Construção do espaço lúdico sensorial.

R$ 10.500,00

11 - EE João Carlos Flores. Campo Grande

Construção do pergolado.

R$ 8.750,00

12 - EE Joaquim Murtinho. Ponta Porã

Quadra de areia para a prática de esportes: vôlei de praia, beach tênis, futevôlei

R$ 8.000,00

13 - EE Profª Eufrosina Pinto. Glória de Dourados

Construção de um jardim sensorial.

R$ 7.250,00

14 - EE Vilmar Vieira Matos. Dourados

Criação da horta escolar intitulada como ação “Da terra ao prato”.

R$ 6.500,00

15 - EE Weimar Torres. Glória de Dourados

Construção do sistema para produção de peixes na escola.

R$ 5.750,00