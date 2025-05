Projeto propõe incluir campanha "Fogo Zero" no calendário oficial de MS

Bombeiros em ação para conter o fogo no Pantanal / Ilustrativa Bombeiros

Começou a tramitar nesta quarta-feira (21) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei 127/2025, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), que propõe a inclusão da Campanha Fogo Zero no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A campanha será realizada todos os anos no mês de maio, com o objetivo de fortalecer a cultura de prevenção aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul.

Entre as ações previstas estão atividades educativas, cursos de capacitação em prevenção e combate ao fogo, além de outras medidas que ajudem a proteger áreas de vegetação nativa e florestas plantadas.

Conforme o deputado, a criação da campanha é uma resposta aos frequentes focos de incêndio registrados no estado, especialmente durante o período de seca. “Os incêndios representam um grande prejuízo ambiental e econômico, que pode ser evitado com políticas preventivas bem estruturadas”, explicou.

Pedrossian Neto defende que, ao integrar a Fogo Zero ao calendário oficial, o Estado reforça seu compromisso com a preservação ambiental, garantindo maior alcance e continuidade das ações educativas em todo o território sul-mato-grossense.

