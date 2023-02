Projetos estão com matrículas abertas; saiba como se inscrever

Vagas são limitadas / (Foto: Divulgação)

Já estão abertas as inscrições para projetos sociais de Aquidauana, entre eles está a Patrulha Mirim, Bombeiros do Amanhã e Pelotão Esperança.

Para fazer a matrícula, o responsável pelo menor deve comparecer ao CRAS de sua referência, o mais próximo de sua residência, munidos de documentos pessoais, tanto do responsável quanto do aluno e, ainda, levar comprovante de residência.

O CRAS I (São Pedro) e CRAS II (Nova Aquidauana) funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Logo após, comparecer ao CRAS, o responsável será direcionado ao local do projeto para assim efetivar a matrícula.

Secretaria Municipal de Assistência Social detalhou as vagas limitadas em cada projeto:

Patrulha Mirim – projeto realizado em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar.

Número de vagas: 14 para ambos os sexos, na faixa etária de 9 a 17 anos de idade.

Pelotão Esperança – projeto realizado em parceria com 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão.

Número de vagas: 10 – sendo 02 para meninos e 08 para meninas, com idade entre 8 a 12 anos.

Bombeiros do Amanhã – desenvolvido em parceria com o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros.

Número de vagas: 13 para ambos os sexos, sendo crianças de 8 a 12 anos de idade.

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Podem participar crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade. Ambos os sexos.

CCI – Centro de Convivência do Idoso

Número de vagas: 50 - podem participar idosos a partir de 60 anos.