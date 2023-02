Pronto para folia? Confira programação completa do Carnaval de Corumbá

Cerimônia de abertura do calendário / Divulgação

Considerado um dos maiores carnavais de Mato Grosso do Sul, Corumbá terá uma extensa programação do Carnaval 2023. A folia segue por quase um mês e pode movimentar cerca de R$25 milhões na economia local.

“Todos sabem da importância desse evento para Corumbá. Um evento que gera emprego, gera renda, que movimenta nossa cultura, nosso turismo e que garante desenvolvimento econômico para a região”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes, estimando que pelo menos R$ 25 milhões devem circular pelo comércio local desde o início do Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal.

“O Carnaval coloca Corumbá não só no cenário do Estado, mas também no nacional e até internacional, porque recebemos muitos turistas de diferentes lugares. Então não é só a cultura do Brasil que representamos, mas também o turismo, o Pantanal, a cidade de Corumbá”, completou o chefe do Executivo municipal.

Representando o governador Eduardo Riedel no lançamento da programação, o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SEETESCC), Marcelo Ferreira Miranda também destacou a importância da festa para o Estado. “Sem dúvida alguma, é uma das principais festas do Mato Grosso do Sul, um dos principais carnavais do Centro-Oeste, e o Governo do Estado tá presente com aporte de recursos para aumentar o fluxo turístico do Mato Grosso do Sul”, afirmou.

“Esse carnaval, como um produto, é fundamental para estendermos a imagem do Mato Grosso do Sul para fora. Sem dúvida alguma, isso é um recurso que o Governo do Estado investe e que certamente dá retorno, vai economia, sendo um dos princípios eventos no Mato Grosso do Sul”, finalizou Marcelo Miranda.

Representando a Câmara de Vereadores, o presidente do Legislativo municipal, Ubiratan Canhete de Campos Filho (Bira), falou da valorização cultural proporcionada pela festa. O diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, Joilson Silva Cruz, agradeceu o empenho da equipe e convidou a população para prestigiar a extensa agenda de eventos preparada pela Prefeitura

Programação

Dia 05 de fevereiro (domingo)

CONCURSO DA CORTE DE MOMO

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 19h

Dia 10 de fevereiro (sexta-feira)

CONCURSO DE MARCHINHAS

Local: Jardim da Independência – Horário: 19h



Dia 11 de fevereiro (sábado)

LANÇAMENTO DO CARNAVAL 2023 EM CAMPO GRANDE

Dia 12 de fevereiro (domingo)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral – Horário: 13h

CONCENTRAÇÃO E DESCIDA DO BLOCO DE SUJOS – CIBALENA

Concentração: Rua Frei Mariano esquina com a Rua Joaquim Murtinho – Descida: 17h

Dia 13 de fevereiro (segunda-feira)

ENSAIO TÉCNICO DAS ESCOLAS DE SAMBA

Local: Avenida General Rondon – Horário: 18h

Dia 14 de fevereiro (terça-feira)

ENSAIO TÉCNICO DAS ESCOLAS DE SAMBA

Local: Avenida General Rondon – Horário: 18h

Dia 15 de fevereiro (quarta-feira)

BLOCO SANDÁLIAS DE FREI MARIANO

Concentração: Rua Frei Mariano c/ a Rua América – Horário: 20h

o Dia16 de fevereiro (quinta-feira)

DESCIDA DOS BLOCOS DE SUJOS – CHUPETA

Local: Rua Cuiabá, em frente ao Espaço Art’Izu

Horário da Concentração: 18h – Horário da Descida: 22h

CONCURSO DE FANTASIAS

Local: Ginásio do Corumbaense Futebol Clube – Horário: 21h

Dia 17 de fevereiro (sexta-feira)

DESCIDA DOS BLOCOS DE SUJOS – CIBALENA

Concentração: Rua Frei Mariano esquina com a Rua Joaquim Murtinho – Descida: 22h

BLOCO INDEPENDENTE – SEM LIMITE NA FOLIA

Concentração: Rua Dom Cuiabá nº 382 – Ygarapé – Descida: 01h30

SHOW NACIONAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 23h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 01h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 03h

Dia 18 de fevereiro (sábado)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral – Horário: 13h

CARNAVAL DE ALBUQUERQUE

Local: Centro Comunitário – Horário: 20h

DESFILE DOS BLOCOS OFICIAIS

Local: Passarela do Samba – Horário: 20h

Os Intocáveis

Flor de Abacate

Praia, Bola e Cerveja

Afro Samba Reggae

Bola Preta

Águia da Vila

Oliveira Somos Nós

Vitória Régia

Arthur Marinho

Nação Zumbi

Clube dos Sem



BLOCO INDEPENDENTE AFOGA O GANSO

Local: Rua Dom Aquino c/ a Rua Major Gama – Concentração: 23h30

BLOCO DESCUBRA

Concentração: Rua Antônio Maria c/ a Avenida General Rondon – Concentração: 23h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 02h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 03h30

Dia 19 de fevereiro (domingo)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral – Horário: 13h

BAILE INFANTIL

Local: Jardim da Independência – Horário: 17h

DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA

Local: Passarela do Samba – Horário: 20h

GRES Caprichosos de Corumbá

GRES Mocidade Independente da Nova Corumbá

GRES Império do Morro

GRES Marquês de Sapucaí

GRES Acadêmicos do Pantanal



BLOCO INDEPENDENTE – BIRIGUIS

Local: Rua Dom Aquino c/ a Rua Major Gama – Concentração: 23h30

BLOCO DESCUBRA

Concentração: Rua Antônio Maria c/ a Avenida General Rondon – Concentração: 23h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 02h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 03h30

Dia 20 de fevereiro (segunda-feira)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral – Horário: 13h

DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA

Local: Passarela do Samba – Horário: 20h

GRES Estação Primeira do Pantanal

GRES Imperatriz Corumbaense

GRES Unidos da Major Gama

GRES A Pesada

GRES Unidos da Vila Mamona

BLOCO TARDEZINHA DOS AMIGOS

Concentração: Rua Antônio Maria c/ a Avenida General Rondon – Concentração: 23h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 02h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 03h30

Dia 21 de fevereiro (terça-feira)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral – Horário: 13h

BAILE INFANTIL

Local: Jardim da Independência – Horário: 17h

DESFILE CULTURAL

Local: Passarela do Samba – Horário: 20h

Bonecões

Corte de Momo

Desfile de Corso (carros antigos)

Desfile de Fuscas

Corumbá do Amanhã

Ala das Pastoras

Ala dos Marinheiros

Bloco do Frevo

Cordões Carnavalescos: Paraíso dos Foliões / Cinelândia / Flor de Corumbá / Cravo Vermelho



DESFILE DO BLOCO DOS PALHAÇOS

Local: Passarela do Samba – Horário: 22h30

BLOCO INDEPENDENTE AFOGA O GANSO

Local: Rua Dom Aquino c/ a Rua Major Gama – Concentração: 23h30

BLOCO TARDEZINHA DOS AMIGOS

Concentração: Rua Antônio Maria c/ a Avenida General Rondon – Concentração: 23h

SHOW NACIONAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 23h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 01h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 03h

Dia 22 de fevereiro (quarta-feira)

ESPLENDOR DO SAMBA

Local: Espaço M do Hotel Nacional – Horário: 11h30

** somente para indicados e convidados

APURAÇÃO DOS DESFILES

Local: Passarela do Samba – Horário: 16h

Cordões Carnavalescos

Blocos Oficiais – LIBLOCC

Escolas de Samba – LIESCO



Dia 25 de fevereiro (sábado)

CELEBRAÇÃO DA ALEGRIA