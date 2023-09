Proposta dá nome ao Centro Reservatório da Sanesul, no município de Rio Brilhante

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou, durante a sessão ordinária desta terça-feira (5), o Projeto de Lei 262 de 2023, que denomina Gilberto Carlino o Centro Reservatório de Tratamento de Água, pertencente à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), localizado no município de Rio Brilhante.

Gilberto Carlino nasceu em 25 de novembro de 1943, na cidade de Bauru (SP), foi casado com Maria Carmen Matsunaka Carlino, com quem teve três filhos. “Em 1973, ele deixou a profissão de bancário e, a convite do seu cunhado José Raul das Neves, se mudou para Rio Brilhante, onde montou uma serraria. Prestou concurso como mecânico de manutenção e se efetivou como empregado público na Sanesul, onde permaneceu por 30 anos”, informou o deputado.

Escolhido como funcionário padrão, Gilberto Carlino deixou seu nome registrado na memória histórica da Sanesul. “Notabilizou-se como uma pessoa impecável, responsável no cumprimento de suas funções, sempre com ética, profissionalismo e conhecimentos técnicos. Ao longo dos 30 anos junto à empresa de saneamento, sempre entendeu que manter os munícipes com água potável se tratava de um bem maior. Logo, a proposta de homenagem é justa e merecida”, disse Zé Teixeira.