Protesto na BR-060 já dura 10 horas e causa congestionamento

Trecho bloqueado nesta manhã / Nathalia Alcântara, Midiamax

A interdição na BR-060, próximo ao trecho conhecido como "Capão Seco", em Sidrolândia, se estende por toda a tarde desta segunda-feira (28), totalizando mais de 10 horas de bloqueio. A manifestação, organizada por cerca de 600 famílias ligadas ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), teve início por volta das 4h da manhã e integra a mobilização nacional do “Abril Vermelho”, que reivindica avanços na política de reforma agrária.

O protesto ocupa o quilômetro 414 da rodovia, onde os manifestantes utilizam pneus queimados, galhos e madeiras para interromper o tráfego. Apesar do bloqueio, a passagem de veículos ocorre de forma parcial: a pista é liberada por 15 minutos a cada hora. Ambulâncias, viaturas policiais e demais veículos de serviços essenciais têm passagem autorizada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que o congestionamento atinge aproximadamente 2 km no sentido Sidrolândia–Campo Grande e 5 km no sentido contrário. Ainda não há previsão oficial para o término da paralisação, de acordo com o Jornal Midiamax.

Lentidão e rotas alternativas

Equipes da PRF que acompanham a manifestação no local orientam os motoristas sobre possíveis rotas alternativas. Aqueles que desejam seguir para Ponta Porã ou Dourados podem utilizar a BR-163, enquanto os que se dirigem a Jardim ou Aquidauana podem optar pela BR-262, via Terenos. No entanto, para muitos motoristas, o bloqueio já impacta diretamente a rotina.

De acordo com a diretora-executiva da União Geral dos Trabalhadores e presidente da FAFER-MS (Federação da Agricultura Familiar e Empreendedora de Mato Grosso do Sul), Sandra Maria Costa Soares, o protesto tem como foco pressionar o governo federal para acelerar os processos de assentamento das famílias cadastradas no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Segundo ela, 13 mil famílias estão registradas no sistema, mas ainda vivem em condições precárias.

