Quadra poliesportiva da Donária recebe reforma completa em Bonito

Espaço revitalizado / Divulgação

A Quadra Poliesportiva Luiz Flávio Pinheiro Xavier, situada na Vila Donária, em Bonito, ao lado do Fórum, foi totalmente revitalizada e reinaugurada na quarta-feira, dia 12, com a participação dos alunos do projeto Futuros Talentos.

A reforma abrangeu uma série de melhorias, incluindo a repintura da quadra, arquibancadas, muros e postes, substituição das traves e redes, tanto para o gol quanto para a proteção, a instalação de lâmpadas de LED e a adição de um padrão de energia e um bebedouro. Além disso, os banheiros, o portão e o bicicletário foram reformados.

O prefeito Josmail Rodrigues, acompanhado pelos secretários de Esportes, Marcelo de Souza, Governo, Jary Neto, e Assistência Social, Leila Aivi, destacou a importância desses investimentos no esporte. Ele ressaltou que o esporte é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, oferecendo oportunidades de construir um futuro melhor e afastando-os de caminhos negativos.

Marcelo de Souza, secretário de Esportes, expressou sua gratidão às famílias por confiarem no projeto e encorajarem seus filhos a participarem das atividades esportivas. Ele reconheceu o papel transformador do esporte na comunidade, citando com orgulho os atletas de Bonito que representaram a cidade em competições estaduais, nacionais e internacionais, como o Torneio Internacional de Judô na Argentina, onde conquistaram medalhas.