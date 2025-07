Quarta cidade mais antiga de MS terá 5 dias de festa a partir de sábado

Município de Miranda esta a 203 quilômetros de Campo Grande, a Capital do estado / (Foto Divulgação)

Começa neste sábado, a programação comemorativa aos 247 anos do município de Miranda, localizado a 75 quilômetros de Aquidauana/MS. Na programação divulgada na internet, consta o término no dia 16, quarta-feira, com desfile cívico e espetáculo pirotécnico.

Miranda é o quarto município mais antigo do Estado de Mato Grosso do Sul. Em 2021, seu Produto Interno Bruto (PIB) chegou a cerca de R$ 661 milhões, sendo 34,2% como centro regional e polo logístico, 32,6% com destaque para empregos públicos, serviços, educação e saúde. 24,2% agropecuária, com foco na pecuária de corte e criação de bovinos, e 9% da indústria, incluindo extração de mármore e atividades de pequena indústria local.

Até setembro de 2024, levantamento oficial mostra a maior quantidade de empregos gerados pela pecuária, com 1.052 empregados. Em seguida, a administração pública, com 912 empregados; e o Ensino Médio, com 221 empregados.

O município tem projetos do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do sul) e do governo federal apoiam para agricultura familiar e empreendedorismo, como piscicultura em tanques, hortaliças hidropônicas e formação de cooperativas no Assentamento Bandeirantes.

Na economia criativa, os programas do Sebrae, com Cidade Empreendedora (desde 2023), resultaram na abertura de 239 novas empresas (até abril/2024), totalizando 1.632 no município. Há feiras locais com gastronomia, artesanato e vestuário e estímulo ao etnoturismo indígena: comunidades indígenas oferecem visita, dança e artesanato na Aldeia Babaçu.

O turismo em Miranda é forte devido a sua localização estratégica, entre Bonito e Corumbá, dois ícones do turismo regional. Eventos culturais (Carnaval do Pantanal, Festa do Peixe, FECIR, Festival Gastronômico) movimentam a economia local.

Programação de aniversário em 2025

As comemorações dos 247 anos do município de Miranda este ano, começam no sábado, dia 12, com os shows da FECIR-Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural.

Datas das atrações

Sábado 12/07- Delley & Dorivan; Talles & Rafael – Resenha dos Gordinhos



Domingo 13/07- JoãoBosco &Vinícius



Segunda-feira 14/07- Show gospel comClayton Queiroz



Terça-feira 15/07- Traia Véia



Quarta-feira- Desfile Cívico e Espetáculo Pirotécnico