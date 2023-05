Quarta-feira amanhece com alerta amarelo para Aquidauana

Tempo fechado na cidade / Ronald Regis

Durante a quarta-feira,10, Aquidauana tem queda gradativa das temperaturas, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

As instabilidades da cidade ocorrem devido ao avanço de cavados, além da passagem de uma frente fria que favorece essa condição do clima.

No Pantanal, a temperatura em Aquidauana será com mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. A cidadade pantaneira também amanaheceu sob o alerta amarelo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o que prevê chuvas intensas de até 50 mm e de ventos de 40-60 km.