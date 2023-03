Quarta-feira amanhece com o céu nublado em Aquidauana

Dia nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares/O pantaneiro

A quarta-feira (8) segue com tempo instável. São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada, mas o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) não descarta a possibilidade de chuvas mais fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

São esperados acumulados de chuvas com valores acima de 40 mm em 24 horas. As instabilidades ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados (região de baixa pressão atmosférica).

Em Aquidauana, a previsão de chuva é de 40%. O dia amanheceu com 24°C e o restante dele não deve passar dos 30°C.

Para a Capital são esperadas mínima de 21°C e máxima de 30°C. Na região sul-fronteira, Ponta Porã terá 21°C de mínima e máxima de 27°C. Iguatemi atinge os 31°C de máxima. No leste e bolsão, Anaurilândia, Três Lagoas e Paranaíba podem chegar aos 33°C.