Quarta-feira amanhece com chuvas e possibilidades de rajada de vento em Aquidauana

Chuva no Bairro Alto em Aquidauana / João Erick / O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira, dia 26, indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em Aquidauana e região.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Sul do Estado. Segundo a meteorologista do Cemtec, as instabilidades ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria e deslocamento de cavados.

Em Aquidauana e na cidade vizinha Anastácio, a temperatura fica na casa dos 20, tendo a mínima de 21ºC e máxima a de 29°C.