Quarta-feira segue com temperaturas altas, mas com possibilidade de chuva em Aquidauana

Céu nublado em Aquidauana nesta segunda-feira / O Pantaneiro

A previsão para esta quarta-feira, 12, ainda é de temperaturas altas, com sol e tempo quente ao longo do dia em Aquidauana, no entanto já existe a possiblidade de chuvas no munícipio e em diversas cidades entre o período da tarde e noite, com a chegada de uma nova frente fria.

Para hoje, na região pantaneira terá mínima de 23°C e máxima de 32°C. Depois da chegada desta frente fria a tendência é que a partir de quinta-feira, 13, haja uma queda mais acentuada da temperatura, principalmente na região Sul do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Cima do Estado), existe previsão de chuvas mais intensas em municípios como Corumbá, Porto Murtinho, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã e Iguatemi. Isto se deve a chegada da nova frente fria, aliada ao intenso fluxo de calor, que favorece a formação de nuvens e chuvas.