Quarta-feira tem previsão de tempo estável e seco em Aquidauana

Aquidauana segue com frio mas sem chuva / O Pantaneiro

Nesta quarta-feira, 26, a previsão segue de tempo estável, com sol, tendo variação de nebulosidade durante o dia. Na região pantaneira a máxima fica na casa dos 33°C e com a mínima de 18°C, sem possibilidade de chuva.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) este cenário de tempo seco é devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica em Mato Grosso do Sul. Inclusive a umidade relativa do ar continua baixa entre 15% e 35%, por isso se recomenda beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Em Campo Grande a previsão é de máxima de 31°C e mínima de 19°C, sem expectativa de chuva ao longo do dia. Já Corumbá, na região do Pantanal, fica entre 21°C e 31°C. Para Dourados a máxima será de 31°C, com mínima de 18°C. Em Coxim chega a 34°C, com mínima de 18°C.