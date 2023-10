Queda nas temperaturas é o grande destaque para este domingo em MS

Queda de temperatura em Aquidauana

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este domingo (8) indica tempo instável e queda nas temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas mínimas devem ser registradas principalmente nas regiões Sul e Leste do estado, com valores entre 17-21°C.

Além disso, a previsão ainda indica chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Conforme o Cemtec, Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de 31°C. Em Dourados, 19°C pela manhã e 28ºC pela tarde. Em Anaurilândia, no Leste do estado, os termômetros marcam 21°C inicialmente e sobem até os 31ºC.

Na região pantaneira, em Corumbá, a mínima será de 23°C e máxima de 29°C; Aquidauana terá variação entre 21°C e 31°C. No Sudoeste, Porto Murtinho tem início com 19°C e atinge os 22°C. No Norte, Coxim terá mínima de 24°C e alcançará os 34°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 23°C pela manhã e 35°C de tarde.

As temperaturas mais baixas do estado devem ser registradas nas cidades de Ponta Porã e Iguatemi neste domingo, com mínimas de 17°C e máxima de 22°C e 23°C, respectivamente.