Quinta-feira deve ser de chuva em Mato Grosso do Sul

Tempo fechado em algumas cidades de MS / (Foto: Ilustrativa)

A previsão para esta quinta-feira (22) é de tempo instável, com chuva e temperaturas agradáveis em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a chuva pode variar de fraca a forte e gerar tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Sul e Leste do Estado.

Em Aquidauana a possibilidade de chuva está em 83%, os termômetros podem chegar atés os 20°C. A previsão aponta que no inicio da tarde até o fim da noite ocorra pancadas isoladas no município.

Para esta quinta-feira, a temperatura mínima estimada é de 19ºC, em Ponta Porã, e a máxima de 31ºC, em Coxim. Em Campo Grande, termômetros devem marcar de 21ºC a 28ºC.