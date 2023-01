Quinta-feira será de calor de 34ºC em Aquidauana

Dia será de céu claro em Aquidauana / Ronald Regis

A quinta-feira (19) será de muito calor em todo o Mato Grosso do Sul, mas com previsão de chuva para todas as regiões.

Em Aquidauana, Anastácio, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti, a previsão é de sol no período da manhã e pancadas de chuva à tarde. A máxima será de 34ºC.

Em Corumbá e Miranda, também há previsão de chuva nesta quinta-feira. A máxima será de 35ºC.