Quinta-feira tem previsão de chuvas isoladas em MS

Para esta quinta-feira,16, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo) prevê temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C.

As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, norte e sudoeste do Estado. Nessas regiões, a mínima fica entre 21°C e 23°C e as máximas alcançam 31°C.

As menores são previstas para as regiões central e sul. Na Capital, os termômetros devem marcar de 21°C a 26°C. No Bolsão e no leste do Estado, as temperaturas podem atingir 28°C.