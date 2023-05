Quinta-feira tem previsão de sol e chuva para Aquidauana

Rhobson Lima

A previsão para grande parte de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 4, é de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Aquidauana, a previsão é de mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

Segundo o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo), o motivo para tantas nuvens e chuva é a combinação de calor com a disponibilidade de umidade, aliado ao avanço de cavados (áreas alongadas de baixa pressão atmosférica).