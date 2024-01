Rapaz de 26 anos morre em acidente próximo a Camisão

Um homem de 26 anos morreu no início da tarde desta terça-feira, dia 2, em acidente registrado na rodovia MS-450. O rapaz chegou a ser conduzido pelo Samu para o Pronto Socorro de Aquidauana, mas apresentava múltiplos ferimentos e não resistiu. Outro rapaz, esse com 22 anos, também ficou ferido.

De acordo com informações das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, que atenderam as vítimas, o acidente ocorreu nas proximidades da chamada curva da morte. No local, o veículo onde estavam os rapazes, uma Ford F1000, capotou. A PRE (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada para as providências cabíveis.