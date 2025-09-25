Receita e Polícia Federal apreendem 100 celulares dentro de painel de carro

Veículo tinha fundos falsos no painel e para-choques
Receita Federal
A Receita Federal do Brasil, em parceria com a Polícia Federal por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz/MS), apreendeu 100 aparelhos celulares de alto valor que haviam sido introduzidos irregularmente no país, sem o cumprimento das formalidades previstas na legislação aduaneira.
A abordagem ocorreu na rodovia BR-163, no município de Campo Grande, quando um veículo oriundo de Ponta Porã foi interceptado.
Durante a fiscalização, foram identificados compartimentos ocultos (fundo falso) no painel e nos para-choques, onde estavam escondidos os aparelhos de origem estrangeira, sem documentação fiscal e sem comprovação de regularidade na importação.
O condutor foi detido e conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, sendo autuado em flagrante pelo crime de descaminho, tipificado no artigo 334 do Código Penal.
A atuação reforça o compromisso da Receita Federal, em cooperação com a Polícia Federal, no combate à sonegação fiscal, à concorrência desleal e aos crimes contra a ordem tributária e aduaneira no Mato Grosso do Sul.
