Reeducandas aprendem arte em resina e confeccionam semijoias

Reeducandas do EPFIIZ (Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi), em Campo Grande, estão tendo a oportunidade de participar de um projeto de profissionalização de arte em resina. Sob a instrução da artista plástica Karla Mattos, as internas aprendem desde o básico até técnicas avançadas, explorando todo o potencial desse material versátil.

Moderna, a arte promete ser uma área promissora para as detentas, oferecendo a possibilidade de criação de peças exclusivas de decoração e utilitários. Durante as aulas, estão tendo a chance de explorar sua criatividade e desenvolver habilidades na produção de biojoias, chaveiros, efeitos marmorizados, de eternização, renovação e transformação de móveis, entre outros projetos.

O curso é custeado com recursos oferecidos pelo MPT (Ministério Público do Trabalho), por meio de parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). A ação conta com parceria da 50ª Promotoria de Justiça, por meio da promotora Jískia Trentin, e do Conselho da Comunidade de Campo Grande, que intermediaram este apoio.

Iniciada em março, a capacitação terá a duração de três meses, com aulas ministradas duas vezes por semana, totalizando 48 horas de instrução. Durante esse período, as alunas terão a oportunidade de aprender sobre a mistura dos componentes da resina epóxi, o tempo de manuseio até vitrificação, técnicas de acabamento, entre outros conteúdos relevantes para a produção de peças de alta qualidade.

Algumas das peças foram expostas para comercialização, durante a Feira do Artesão Livre, realizada entre os dias 13 e 15 deste mês, em Campo Grande. O material necessário para as aulas está sendo fornecido pelo projeto e inclui kits de resina, caixas de luvas descartáveis, pigmentos, formas de silicone, entre outros itens essenciais.