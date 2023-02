Reforma da ponte do Resek e sobre o córrego Roncador são concluídas em Bonito

A reforma foi licitada em dezembro de 2022, / Divulgação

O prefeito Josmail Rodrigues visitou ontem (23), as pontes sobre o Córrego Santa Clara, mais conhecida como Ponte do Resek e sobre o Córrego Roncador, onde também foi realizada a reforma de uma vazante, para verificar a conclusão das obras.

A reforma foi licitada em dezembro de 2022, tendo a empresa Lopes e Lopes Construtora e Empreiteira LTDA e EPP como vencedora do processo.

As empreiteiras receberam R$ 413 mil para executar a reforma das duas pontes.

“As duas pontes são linhas do transporte escolar, além de rota de muitas famílias do nosso município. A do Resek, por exemplo, é um dos acessos para o Distrito Águas do Miranda e com a obras de pavimentação da MS-345, tem sido muito utilizada. Priorizamos a reforma durante o período de férias e conseguimos entregá-las antes do prazo de 60 dias, para não prejudicar os transporte dos alunos”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

Sobre o Córrego Roncador, foi realizada a reforma da ponte principal em vigamento simples e armado e de uma vazante.