Reforma geral em escola do interior de MS terá investimento de R$ 7 milhões

A Escola Estadual Manoel da Costa Lima, localizada em Bataguassu, será contemplada com uma reforma geral no valor de R$ 7 milhões. A obra será realizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul para tornar a unidade mais moderna e acessível, contribuindo assim com toda comunidade escolar.

O contrato para realização da obra foi publicado de terça-feira (2), no Diário Oficial do Estado. A reforma geral será conduzida pela SED (Secretaria Estadual de Educação).

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no prazo de 365 dias consecutivos contados da data do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, devendo cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro do contrato, sob pena de aplicação de multa moratória, sem prejuízo das demais penalidades e da rescisão contratual, se for o caso.

Com 700 estudantes matriculados em turmas da Educação Básica, anos finais do Ensino Fundamental e Médio, a escola Manoel da Costa Lima tem aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno. A reforma geral da unidade era um sonho dos estudantes, professores, direção e das famílias que moram no distrito, que há muito tempo pediam estas melhorias.

Para a diretora Janete Aparecida Coelho a reforma irá fortalecer o vínculo da instituição com a comunidade, além de investir no futuro das crianças e adolescentes que ali estudam, garantindo-lhes melhores condições para alcançar um desenvolvimento pleno e se tornarem cidadãos preparados para os desafios da sociedade.

“Uma escola em boas condições se torna um espaço de referência e orgulho para os moradores, estimulando a participação dos pais e responsáveis nas atividades escolares e promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade coletiva”, finaliza Janete.