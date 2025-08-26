Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 07:33

Buscar

Últimas notícias
X
Norte

Região de MS se destaca como nova fronteira de desenvolvimento sustentável

A diversidade territorial reforça a importância da organização em consórcio, o que fortalece a representatividade e amplia a capacidade de atração de investimentos

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 06:47

Atualizado em 26/08/2025 às 07:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Secretário Jaime Verruck / Mairinco de Pauda/Semadesc

A região norte é a nova fronteira de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e passa a ser foco de um reposicionamento estratégico do Governo do Estado em conjunto com os municípios.

A afirmação foi dada pelo secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), que participou em Coxim segunda-feira (25) da reunião do Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari).

Segundo o secretário, a região já apresenta produção consolidada, mas tem grande potencial de expansão agrícola e pecuária que precisa ser valorizado. “Estamos apresentando aos prefeitos um levantamento sobre a conversão de áreas para agricultura, que pode se tornar um grande atrativo. Ao mesmo tempo, não podemos perder a pecuária como eixo essencial de desenvolvimento, sobretudo com o fortalecimento do confinamento e da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)”, destacou.

Para Verruck, a diversidade territorial reforça a importância da organização em consórcio, o que fortalece a representatividade e amplia a capacidade de atração de investimentos.

O encontro contou também com a presença do secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, e do secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Esaú Aguiar, além de prefeitos dos 14 municípios que integram o consórcio e do prefeito de Chapadão do Sul, convidado da reunião.

Na apresentação feita ao colegiado, Verruck destacou pontos estratégicos para o crescimento do Estado, como o avanço da indústria de transformação, os investimentos privados superiores a R$ 80 bilhões nos últimos anos e a meta de tornar Mato Grosso do Sul Carbono Neutro até 2030.

Ele lembrou ainda que o Governo já promoveu investimentos importantes em infraestrutura dentro do programa MS Ativo, como o porto de Coxim e as obras da BR-163, mas reforçou que é hora de dar um novo passo.

“Precisamos apresentar a região aos investidores, mostrar seu potencial no agronegócio, na diversificação da produção e na atração de indústrias. A proposta do governador Eduardo Riedel é repensar a região norte, buscando um desenvolvimento mais forte, tanto no agro quanto na agroindústria”, afirmou.

Outro ponto ressaltado pelo titular da Semadesc foi a necessidade de conciliar desenvolvimento e preservação. “Muitas vezes os empreendedores pensam que não podem investir porque Coxim está no Pantanal, mas, na prática, apenas parte do município está sob restrição. A região tem disponibilidade de água, terras e grandes propriedades, portanto um forte potencial agrícola”, afirmou.

O secretário também destacou que o turismo deve ser reposicionado na estratégia regional. Hoje concentrado em Corumbá e Bonito, o setor tem no norte atrativos expressivos, como a tradição de Coxim na pesca esportiva, além de infraestrutura de acesso pela BR-163 e aeroportos regionais.

“É preciso aproveitar esses diferenciais para atrair visitantes e fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico”, completou.

A pauta da reunião incluiu temas como: fortalecimento institucional do consórcio, criação de uma Câmara Técnica de Desenvolvimento Regional, inserção dos prefeitos nas negociações com grandes investidores, descentralização do licenciamento ambiental e medidas para compensar restrições legais que limitam a expansão industrial na região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Alistados devem se apresentar à Comissão de Seleção do Serviço Militar em Nioaque

Medida cautelar

TCE-MS identifica falhas e suspende licitação de R$ 11 milhões em Aral Moreira

Transporte escolar

TCE-MS realiza auditoria no transporte escolar de Amambai

A atuação da Corte de Contas possibilita maior qualidade no serviço, previne acidentes e assegura que os recursos públicos sejam aplicados corretamente

Cultura

Corumbá lança plataforma para preservar o Banho de São João

Publicidade

Cidades

Feira Livre Jardim reúne cultura e música no sábado

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso em flagrante após espancar moradores de rua em Água Clara

A motivação do crime estaria relacionada ao incômodo do autor com a presença das vítimas no local

Saúde

Anvisa define regras para importação e manipulação de canetas emagrecedoras

A medida estabelece critérios rigorosos do insumo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo