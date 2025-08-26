Região de MS se destaca como nova fronteira de desenvolvimento sustentável

Secretário Jaime Verruck / Mairinco de Pauda/Semadesc

A região norte é a nova fronteira de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e passa a ser foco de um reposicionamento estratégico do Governo do Estado em conjunto com os municípios.

A afirmação foi dada pelo secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), que participou em Coxim segunda-feira (25) da reunião do Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari).

Segundo o secretário, a região já apresenta produção consolidada, mas tem grande potencial de expansão agrícola e pecuária que precisa ser valorizado. “Estamos apresentando aos prefeitos um levantamento sobre a conversão de áreas para agricultura, que pode se tornar um grande atrativo. Ao mesmo tempo, não podemos perder a pecuária como eixo essencial de desenvolvimento, sobretudo com o fortalecimento do confinamento e da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)”, destacou.

Para Verruck, a diversidade territorial reforça a importância da organização em consórcio, o que fortalece a representatividade e amplia a capacidade de atração de investimentos.

O encontro contou também com a presença do secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, e do secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Esaú Aguiar, além de prefeitos dos 14 municípios que integram o consórcio e do prefeito de Chapadão do Sul, convidado da reunião.

Na apresentação feita ao colegiado, Verruck destacou pontos estratégicos para o crescimento do Estado, como o avanço da indústria de transformação, os investimentos privados superiores a R$ 80 bilhões nos últimos anos e a meta de tornar Mato Grosso do Sul Carbono Neutro até 2030.

Ele lembrou ainda que o Governo já promoveu investimentos importantes em infraestrutura dentro do programa MS Ativo, como o porto de Coxim e as obras da BR-163, mas reforçou que é hora de dar um novo passo.

“Precisamos apresentar a região aos investidores, mostrar seu potencial no agronegócio, na diversificação da produção e na atração de indústrias. A proposta do governador Eduardo Riedel é repensar a região norte, buscando um desenvolvimento mais forte, tanto no agro quanto na agroindústria”, afirmou.

Outro ponto ressaltado pelo titular da Semadesc foi a necessidade de conciliar desenvolvimento e preservação. “Muitas vezes os empreendedores pensam que não podem investir porque Coxim está no Pantanal, mas, na prática, apenas parte do município está sob restrição. A região tem disponibilidade de água, terras e grandes propriedades, portanto um forte potencial agrícola”, afirmou.

O secretário também destacou que o turismo deve ser reposicionado na estratégia regional. Hoje concentrado em Corumbá e Bonito, o setor tem no norte atrativos expressivos, como a tradição de Coxim na pesca esportiva, além de infraestrutura de acesso pela BR-163 e aeroportos regionais.

“É preciso aproveitar esses diferenciais para atrair visitantes e fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico”, completou.

A pauta da reunião incluiu temas como: fortalecimento institucional do consórcio, criação de uma Câmara Técnica de Desenvolvimento Regional, inserção dos prefeitos nas negociações com grandes investidores, descentralização do licenciamento ambiental e medidas para compensar restrições legais que limitam a expansão industrial na região.

