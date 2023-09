Renato Câmara celebra autorização das obras na Escola Marechal Deodoro de Aquidauana

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), está comemorando mais uma importantíssima conquista para o setor da Educação. Desta vez, a confirmação das reformas e ampliação da Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, situada na Vila Cidade Nova no município de Aquidauana, região Noroeste do Estado.

“Em 16 de novembro do ano passado, em sessão plenária da ALEMS apresentamos Indicação ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Educação, solicitando a reforma geral da Marechal Deodoro. Fizemos esta intervenção atendendo pleito do vereador Sargento Cruz que através do Ofício 025/2022 reivindicava a reforma geral com manutenção das estruturas elétricas, hidráulicas e físicas de todo o prédio, bem como reconstrução das calçadas, implantação de passarela coberta ligando a escola à quadra poliesportiva e acabamento final com pintura geral”, recorda Renato Câmara.

O deputado fez gestões junto à SED, para sensibilizar o Estado sobre a urgente necessidade das reformas, visando melhorar o ambiente de estudos e torna-lo agradável à toda comunidade estudantil. Atendendo à solicitação de Renato, equipes técnicas do setor de infraestrutura do Governo do Estado e da Secretaria Estadual de Educação visitaram a escola e fizeram levantamentos. Os técnicos identificaram que pelo alto valor do investimento e, devido ao aumento futuro da demanda de estudantes, compensava ampliar a Marechal Deodoro, proposta que foi aceita pelo atual governador Eduardo Riedel que, não só autorizou as reformas, mas determinou as ampliações necessárias.

No último dia 10 de agosto, conforme autorização da Secretaria de Estado de Educação foi publicado no Diário Oficial do Estado o Aviso de Licitação, através da Coordenadoria de Infraestrutura e Gerência de Licitação. A Tomada de Preços já foi realizada esta semana, na última terça-feira (29-08).

“Temos motivos de sobra para comemorar, pois, a Indicação que fizemos foi contemplada bem como as solicitações do vereador Sargento Cruz. Aliás, para nossa grata satisfação a escola Marechal Deodoro da Fonseca passará a ser escola integral, portanto, o resultado das reivindicações foi potencializado, comprovando que com empenho e determinação conquistamos grandes vitórias e vale a pena lutar em benefício da comunidade. Quem ganha com estas ações são os alunos, os professores, coordenação e direção escolar e, sobretudo, as famílias aquidauanenses que terão uma moderna e linda escola para seus filhos”, destaca Renato Câmara.