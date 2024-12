Repartições públicas terão recesso de 14 dias

Prefeitura de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito anunciou o período de recesso nas Repartições Públicas Municipais durante o período de 23 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025. Durante esse período, a maioria dos serviços continuará operando, mas com funcionamento reduzido, em regime de escala ou plantão, com pessoal limitado. O atendimento normal será retomado no dia 6 de janeiro de 2025.

Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde e as unidades de saúde de Bonito adotarão escalas de serviço para garantir a continuidade do atendimento à população:

- O ESF Centro, ESF Noturno, ESF Rincão Bonito, ESF Donária, Unidade Águas do Miranda e Unidade Guaicurus não terão atendimento de 23 a 27 de dezembro de 2024.

- O ESF Bom Viver e o ESF América estarão fechados de 30 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025.

- As salas de vacina do ESF Centro funcionarão normalmente durante o período.

Demais Setores

- A Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio operará em regime de plantão, das 7h às 13h.

- Os setores de Tributação e Engenharia terão atendimento normal, das 7h às 13h.

- Os documentos protocolados até 23 de dezembro de 2024 terão seus prazos suspensos, com contagem retomada a partir de 6 de janeiro de 2025.

Assistência Social

- O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) estarão fechados, mas os telefones de plantão estarão disponíveis para emergências:

- CRAS: 67 9229-2894

- CREAS: 67 9225-7451

- Casa de Acolhimento: 67 9227-5713

As demais secretarias e o Gabinete também estarão fechados para atendimento ao público, funcionando exclusivamente para serviços internos.

A Prefeitura reforça que o atendimento à população será garantido em serviços essenciais e em plantão durante o recesso. O funcionamento pleno das repartições será restabelecido no dia 6 de janeiro de 2025.