Reunião com a PM e municípios planejam segurança no Carnaval

Reunião com a categoria / Divulgação

A Polícia Militar, representantes de municípios e do Governo de Mato Grosso do Sul realizaram nesta quinta-feira, 18, a 1ª reunião de planejamento do Carnaval 2024, no Quartel do Comando Geral.

Segundo a PM, o planejamento busca redobrar a segurança durante as festa carnavalesca. Cada envolvido apresentou sua necessidade específica.

O Comandante do Comando de Policiamento Metropolitano, Coronel PM Emerson de Almeida Vicente, ressaltou que a PMMS estará presente nos locais de maior fluxo de pessoas, visando garantir a segurança de todos os participantes.

Na sexta-feira, 19, uma reunião específica com os representantes dos blocos de rua. "Neste encontro, serão discutidos detalhadamente os planos de segurança destinados aos blocos e foliões, reforçando o compromisso em proporcionar um Carnaval tranquilo e alegre para toda a comunidade".