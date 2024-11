Reunião reforça compromisso no atendimento às mulheres em situação de violência em MS

Divulgação

Na última terça-feira, dia 12 de novembro, a Delegacia Geral de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul sediou reunião voltada ao aprimoramento do atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

O encontro contou com a presença da desembargadora Jaceguara Dantas, responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do juiz Vinicius Pedrosa Santos, da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e do delegado-geral de Polícia, Lupérsio Degerone Lucio.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para alinhar ações que melhorem a resposta das instituições às crescentes demandas registradas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC). A Desa. Jaceguara Dantas destacou a importância da integração entre os órgãos para garantir um atendimento mais eficaz e humanizado às vítimas.

O delegado-geral, Lupérsio Degerone Lucio, enfatizou seu comprometimento em envidar todos os esforços necessários para reforçar o plantão das unidades especializadas, salientando ser fundamental que se intensifique o suporte e estrutura para atender adequadamente as mulheres que buscam ajuda.

A reunião é um passo importante na luta contínua contra a violência de gênero e demonstra a colaboração entre diferentes esferas do sistema de justiça e segurança pública em Mato Grosso do Sul. As ações discutidas visam não apenas responder às necessidades imediatas, mas também implementar melhorias a longo prazo no atendimento às mulheres em situações vulneráveis.