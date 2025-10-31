Acessibilidade

31 de Outubro de 2025 • 16:52

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Reunião trata de conservação de máquinas agrícolas em aldeias indígenas

Encontro em Miranda discutiu identificação e uso correto de equipamentos nas TIs Cachoeirinha e Lalima

Redação

Publicado em 31/10/2025 às 14:50

Atualizado em 31/10/2025 às 14:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Identificação dos equipamentos é requisito essencial para manter a transparência / Divulgação

Na manhã de quinta-feira (30), a Secretaria Municipal de Agricultura de Miranda promoveu uma reunião com caciques e presidentes de associações indígenas das Terras Indígenas Cachoeirinha e Lalima. O encontro teve como pauta a identificação, conservação e utilização de equipamentos agrícolas repassados às comunidades por meio de convênios e parcerias com a Prefeitura.

Convocada pelo secretário de Agricultura, Wilson Santos, e com a presença do chefe local da Agraer, Anderson, a reunião buscou alinhar ações para garantir a boa gestão dos bens públicos destinados às aldeias. Entre os equipamentos discutidos estão tratores e implementos agrícolas utilizados nas atividades produtivas das comunidades.

Durante o encontro, foi destacada a necessidade de localizar e registrar todos os maquinários, evitando pendências administrativas que possam comprometer futuros convênios e benefícios. A Agraer ressaltou que a correta identificação dos equipamentos é requisito essencial para manter a transparência e assegurar novas conquistas para as TIs Cachoeirinha e Lalima.

Os trabalhos de vistoria e identificação serão conduzidos pelo servidor Ademir Julho, da Secretaria de Agricultura, que acompanhará o processo junto às lideranças indígenas.

573574004_1158682419687334_2753141821552109529_n

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Ventos e chuvas danificam semáforos e placas em Corumbá

Cidades

Corumbá oferece até 100% de desconto em juros e multas de dívidas

Cidades

Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

Ferramenta online permite que moradores participem de enquetes sobre ações municipais

Cidades

Miranda terá nova creche e autoridades vistoriaram local das obras

Publicidade

Cidades

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com produtos locais

ÚLTIMAS

Economia

Finados: Procon-MS encontra diferenças de preços de flores de até 194,12%

A maior variação encontrada foi no crisântemo pequeno

Brasil

Força-tarefa deve identificar mortos na operação no RJ até o fim de semana

Nomes dos já identificados não foram divulgados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo