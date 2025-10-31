Reunião trata de conservação de máquinas agrícolas em aldeias indígenas

Identificação dos equipamentos é requisito essencial para manter a transparência / Divulgação

Na manhã de quinta-feira (30), a Secretaria Municipal de Agricultura de Miranda promoveu uma reunião com caciques e presidentes de associações indígenas das Terras Indígenas Cachoeirinha e Lalima. O encontro teve como pauta a identificação, conservação e utilização de equipamentos agrícolas repassados às comunidades por meio de convênios e parcerias com a Prefeitura.

Convocada pelo secretário de Agricultura, Wilson Santos, e com a presença do chefe local da Agraer, Anderson, a reunião buscou alinhar ações para garantir a boa gestão dos bens públicos destinados às aldeias. Entre os equipamentos discutidos estão tratores e implementos agrícolas utilizados nas atividades produtivas das comunidades.

Durante o encontro, foi destacada a necessidade de localizar e registrar todos os maquinários, evitando pendências administrativas que possam comprometer futuros convênios e benefícios. A Agraer ressaltou que a correta identificação dos equipamentos é requisito essencial para manter a transparência e assegurar novas conquistas para as TIs Cachoeirinha e Lalima.

Os trabalhos de vistoria e identificação serão conduzidos pelo servidor Ademir Julho, da Secretaria de Agricultura, que acompanhará o processo junto às lideranças indígenas.

